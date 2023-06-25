Giresunspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

"Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Giresunspor ile 5 maça çıkan İrfan Buz 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştı.