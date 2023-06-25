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Spor
AA 25.06.2023 16:30

Giresunspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yola devam etmeme kararı alındı.

Giresunspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı
[Fotograf: AA]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

"Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Giresunspor ile 5 maça çıkan İrfan Buz 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştı.


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