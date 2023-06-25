Giresunspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtildi.
"Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Giresunspor ile 5 maça çıkan İrfan Buz 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştı.
Teşekkürler İrfan Buz— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) June 25, 2023
Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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