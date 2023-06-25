Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.06.2023 16:35

Milli tenisçi Melisa Ercan Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Tunus'ta düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü "Magic Tour by FTT" turnuvasında profesyonel kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Milli tenisçi Melisa Ercan Tunus'ta şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Munastır kentinde sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden 17 yaşındaki Melisa Ercan, set kaybetmeden şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sırasıyla İrlandalı, Alman, Fransız ve Meksikalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Melisa, şampiyonluk maçında İtalyan Beatrice Stagno ile karşılaştı.

1 saat 31 dakika süren mücadelede Stagno'yu 6-3'lük setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, bu zaferle üst üste iki hafta W15 seviyesinde şampiyonluk elde etmiş oldu.​​​​​​​


ETİKETLER
Tenis
Sıradaki Haber
Giresunspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Adana'da kuyumcu atölyesinde yangın
17:10
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
17:00
Bayram tatili başladı, ulaşımda rekorlar geldi
16:31
Sulama kanalında sürüklenen boğayı tek hamlede kurtardı
16:25
Bakan Özhaseki: 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık
16:33
İstanbul'da 20 metrelik çınar ağacı yola devrildi, cadde trafiğe kapandı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ