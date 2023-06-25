Okçulukta Makaralı Yay Karma Milli Takımı 4. oldu

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal Burun-Emircan Haney'den oluşan milli takım, çeyrek finalde İspanya'yı yendi. Ay-yıldızlı ekip yarı finalde çekişmeli geçen maçta Estonya'ya yenildi.

Makaralı Yay Karma Milli Takım, bronz madalya maçında ise İtalya'ya 153-152 yenildi ve oyunları 4. sırada tamamladı.

Erkekler makaralı yay bireyselde Emircan Haney, çeyrek finalde Almanya'dan Henning Luepkemann'ı yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcunun yarı final müsabakası, 29 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Mete Gazoz ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Karma Milli Takımı ise çeyrek final müsabakasında İspanya'ya 6-2 yenilerek elendi.

Okçulukta müsabakalar 26 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

Türkiye son 3 sırada yer alarak 2. Grup'a düştü

Chorzow şehrindeki Silesian Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, en üst seviye olan 1. Grup'ta yer aldı. Türkiye, son 3 sıranın küme düşeceği 16 takımlı grupta 15. oldu ve 2. Grup'a düştü.

Milli takım organizasyonu ikişer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Avrupa Takımlar Şampiyonası'nı birinci bitiren ülke ise İtalya oldu. İkinciliği Polonya, üçüncülüğü ise Almanya elde etti.

Son gün madalya gelmedi

Milli atletler, organizasyonun son gününde madalya alamadı.

Yarışmaları kadınlar cirit atmada Esra Türkmen 7'nci, 200 metrede Simay Özçiftçi 15'inci, uzun atlamada Ecem Çağlayan 15'inci, 3 bin metre engellide Tuğba Güvenç 4'üncü, yüksek atlamada Buse Savaşkan 4'üncü, bin 500 metrede Şilan Ayyıldız 12'nci tamamladı.

Erkeklerde ise yüksek atlamada Ali Eren Ünlü 6'ncı, 200 metrede Batuhan Altındaş 13'üncü, gülle atmada Nuh Bolat 14'üncü, cirit atmada Emin Öncel 9'uncu, 5 bin metrede Ramazan Özdemir 7'nci oldu.

4x400 metre Karışık Bayrak Milli Takımı (Edanur Tulun, Elif Polat, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir) ise serisinde 6'ncı, toplamda ise 13'üncü olarak yarışı bitirdi.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı grubundaki ilk iki maçı kaybetti

Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım ilk maçta ev sahibi Polonya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibine 50-0 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında ise Almanya'ya 31-5 kaybetti. 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında yarın Portekiz'le karşılaşacak.

İlke Özyüksel yarı finale yükseldi

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarının ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda İlke Özyüksel kendi serisinde toplam 1107 puanla 30 sporcu arasından 2. olarak yarı finale yükseldi.

Diğer milli sporcular Sidal Aslan, İpek Akşin ve Yaren Nur Polat ise elemeleri geçemedi. İlke Özyüksel'in yer alacağı yarı final müsabakaları 27 Haziran Salı günü yapılacak.

Eskrim branşının ilk gününde 4 milli sporcu yarıştı

Krakow'daki Tauron Arena'da eskrim branşında bireysel erkeklerde kılıç müsabakaları yapıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alarak Türk eskrim tarihine geçen Enver Yıldırım, grup maçlarını rahat geçti. Son 32 turunda Macaristan'dan Tamas Decsi'yi eleyen milli sporcu, son 16 turunda ise Almanya'dan Lorenz Kempf'e elendi.

Grup maçlarını geçen diğer milli sporculardan Ahmet Turgut Taflan ile Tolga Aslan, son 32 turunda turnuvaya veda etti. Furkan Yaman ise gruptan çıkamadı.

Karşılaşmaları Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ile Başkan Vekili Müminhan Bilgin, salondan takip etti.

Dağ bisikletinden milli sporcular derece elde edemedi

Krynica-Zdroj şehrindeki Hill Park'ta gerçekleştirilen yarışta Türkiye'yi Zeki Kaygısız, Emre Yavuz ve Süleyman Sefa Temel temsil etti.

Toplam 76 sporcunun mücadele ettiği ve 23.4 kilometreden oluşan parkurda milli sporculardan Süleyman Sefa Temel, ilk turda lastiği patladığı için yarışı tamamlayamadı.

Diğer milli sporcular Zeki Kaygısız ve Emre Yavuz yarışı tamamladı ancak zaman sınırına takıldıkları için sıralamaya giremedi.

Yarışı birinci bitiren Rumen sporcu Vlad Dascalu altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı İsviçre'den Lars Josef Forster, bronz madalyayı ise İtalya'dan Luca Braidot elde etti.

Boks branşında iki milli sporcu çeyrek finale yükseldi

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında bugün üç milli sporcu ringe çıktı.

Erkekler 63.5 kiloda Bilge Kağan, Kosovalı rakibi Shpetim Bajoku'yu, 71 kiloda ise Tuğrulhan, Moldova'dan Davron Bozorov'u eleyerek çeyrek final bileti aldı.

Erkekler +92 kiloda Uğur Aydemir ise Azerbaycan'dan Mahammad Abdullayev'e yenilerek elendi.

Boksta müsabakalar 26 Haziran Pazartesi günü devam edecek.