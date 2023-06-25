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Spor
AA 25.06.2023 20:50

Milli tekvandocu Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda milli sporcu Hüseyin Kartal, bronz madalya kazandı.

Milli tekvandocu Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti

Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında bugün 3 sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal, son 16 turunda Fransız rakibi Ismael Bouzid Souihilli'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu, çeyrek finalde Norveçli Richard Andre Ordemann'a yenildi. Norveçli sporcunun finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Hüseyin, önce Çekya'dan Adam Jochman, sonra da İspanya'dan Jon Andoni Cintado Arteche'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


Diğer milli sporcular kadınlarda 67 kiloda İkra Kayır ve erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, tatamiden madalyasız ayrıldı.

Türkiye'nin tekvandodaki madalya sayısı ise 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi. Tekvandoda müsabakalar 26 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

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