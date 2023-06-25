E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon oldu

Türkiye E-Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da düzenlenen organizasyonda milli takım NBA2K branşında birincilik elde etti.
The last event of the #OlympicEsportsWeek— The Olympic Games (@Olympics) June 25, 2023
Check out this incredible buzzer beater during the eFIBA exhibition on NBA2K23 @eFIBA_official | @NBA2K pic.twitter.com/YUHNqWAeuY
Bakan Bak'tan E-Spor Milli Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Singapur'da yapılan Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği’nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kazandığı şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum."