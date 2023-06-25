E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon oldu

Türkiye E-Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da düzenlenen organizasyonda milli takım NBA2K branşında birincilik elde etti.

The last event of the #OlympicEsportsWeek



Check out this incredible buzzer beater during the eFIBA exhibition on NBA2K23 @eFIBA_official | @NBA2K pic.twitter.com/YUHNqWAeuY — The Olympic Games (@Olympics) June 25, 2023

Bakan Bak'tan E-Spor Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Singapur'da yapılan Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği’nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kazandığı şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum."