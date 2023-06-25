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Spor
TRT SPOR 25.06.2023 23:39

Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu

CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 3. kez kupanın sahibi oldu.

Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu
[Fotograf: DHA]

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek, şampiyon oldu.

2019 ve 2021’nin ardından Avrupa Altın Ligi’nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Salon: SC Visnjik - Dvorana Kresimir Cosic

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)

Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)

Setler: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6

Süre: 146 dakika (24,29,36,43,14)

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