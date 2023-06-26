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Spor
DHA 26.06.2023 14:00

Göztepeli taraftarlardan Başkan Ankersen’e 5 farklı dilde istek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de taraftarlar başkan Rasmus Ankersen’den 5 farklı dille yayınladıkları mesajlarla istekte bulundu.

Göztepeli taraftarlardan Başkan Ankersen’e 5 farklı dilde istek

Türkçe, İngilizce, Danca, Fransızca ve Sırpça mesajlar yayınlayan futbolseverler, “Şampiyonluk istiyoruz, kaliteli kadro kurulsun” talebini iletti.

Sport Republic ekibinin bilgisine başlığını atan taraftarlar, "Göz göre göre küme düştüğümüz Süper Lig’in ardından Sport Republic oluşumuyla yeni bir sayfa açtık. Ligi tanımayan, ülkeyi bilmeyen yeni ekibin hatalarını mazur gördük. Tatlı dille uyardık, deyim yerindeyse geçen sezonu feda ettik. Geldiğimiz nokta itibariyle yeni ekibin ülkemizi ve ligi tanıma dönemini tamamladığını, Türkiye liglerini hafife almadıklarını düşünüyor, artık tecrübeleri ve becerileri ile önümüzdeki sezona damga vurmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Göztepeli taraftarlar artık son dakika transferleri istemiyor.

"Göztepe ismine yakışacak, kalitesiyle gerekirse ligin üzerinde futbolcuların kadroya katılmasını ilk kampa kadar takımın hazır edilmesini istiyoruz. Şampiyonluk hedefine inanmış, bu taraftarla bütünleşecek, şampiyonluğu arzulayacak kadronun hazırlık kampından önce kurulması elzemdir. Sezonun ilk 10 haftasında ‘takım alışsın, taktik otursun’ gibi sebeplerle kaybetme lüksümüz kalmamıştır. Yönetim ve teknik ekip üzerine düşeni yaparken, bizler de her platformda, her şartta yanlarında olacağız. Hamleler yapılmadığı sürece gerek sosyal medyada gerekse de her hazırlık maçında ve sezon içinde protestolara maruz kalacağınızı belirtmek isteriz."

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