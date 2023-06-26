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Spor
AA 26.06.2023 15:58

Maccabi Tel Aviv'de Robbie Keane dönemi

İsrail Premier Lig takımlarından Maccabi Tel Aviv'in teknik direktörlüğüne, eski İrlandalı futbolcu Robbie Keane getirildi.

Maccabi Tel Aviv'de Robbie Keane dönemi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

İspanyol teknik adam Aitor Karanka ile yollarını ayıran Maccabi Tel Aviv'i çalıştıracak isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki Keane ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

İrlanda Milli Takımı'nın yanı sıra Hindistan'ın Atletico de Kolkata, İngiltere'nin Middlesbrough ve Leeds United kulüplerinde de yardımcı antrenörlük yapan Keane, ilk teknik direktörlük tecrübesini Maccabi Tel Aviv'de yaşayacak.

2018'de noktaladığı aktif kariyerinde Inter, Liverpool, Tottenham, Celtic gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Keane, İrlanda Milli Takımı'nın en golcü (68) ve en çok forma giyen (146) oyuncusu unvanlarını elinde tutuyor.

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