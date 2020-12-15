Başkent ekibi, rakibinin 10 kişi kaldığı maçı 2-0 kazandı. Ankaragücü'nün gollerini 69. dakikada Sarlija ile 89. dakikada Joseph Paintsil attı.

Süper Lig'de ilk 9 maçında 2 puan toplayabilen sarı lacivertliler, son 2 karşılaşmadan 6 puan çıkardı.

MKE Ankaragücü'nün puanını 8'e çıkarırken Hatayspor 18 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Rayane'nin ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Fredrich, üzerine gelen topun sahibi oldu.

8. dakikada Lobjanidze'nin, ceza yayınının sağından çektiği şutta top kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Endri Çekici'nin kaleye yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Münir, topu soluna uzanarak tokatladı.

31. dakikada Selim Ilgaz sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda soluna uzanarak kurtardı.

42. dakikada Selim Ilgaz'ın soldan kullandığı köşe atışında kaleci Fredrich boşa çıktı. Ceza sahasının sağında top önüne düşen Sackey'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada hakem Hüseyin Göçek, Atakaş Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz'e, Ender Aygören'e yaptığı hareketi önce devam ettirdi. Pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Hüseyin Göçek, VAR incelemesini yaptıktan sonra 50. dakikada Gökhan Karadeniz'e kırmızı kart gösterdi.

59. dakikada Emre Güral'ın ceza sahasında kendisine verdiği pasla kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Münir topa dokundu ve meşin yuvarlak sağ direğin dibinden kornere gitti.

64. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasına girerek kale sahasının içine çevirdiği topta bomboş pozisyondaki Emre Güral kötü bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOL - 69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekici'nin soldan ortasında Emre Güral'ın altıpastan yaptığı kafa vuruşunda, topu takip eden Sarlija, arka direkte meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0.

75. dakikada MKE Ankaragücü ceza sahasında yaşanan karambolde topla kale sahasının önünde buluşan Billong'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

81. dakikada Sackey'in ceza sahasının dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda kurtardı.

GOL - 89. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Soldan aldığı topla kale çizgisine kadar inen Paintsil, Sackey'in hatasını değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören (Dk. 56 Paintsil, Dk. 90+3 Cebril Karayel), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 90+3 Mücahit Can Akçay)

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu (Dk. 72 Katranis), Rayane (Dk. 87 Mirkan Aydın), Ribeiro, Akintole (Dk. 87 Traore), Selim Ilgaz (Dk. 46 Boupendza), Gökhan Karadeniz, Diouf (Dk. 72 Barbosa)

Goller: Dk. 69 Sarlija, Dk. 89 Paintsil (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 50 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf, Dk. 85 Boupendza, Dk. 90+1 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto, Dk. 54 Ender Aygören, Dk. 86 Sarlija (MKE Ankaragücü)

Mustafa Dalcı: Galibiyet Ankaragücü taraftarına armağan ediyoruz

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

"Hücum opsiyonları fazla olan bir takım. Hem seti hem alanı oynayabilen bir takımla karşılaştık. Hafta başı analizlerimizi doğru yaptık. Stratejik bir maçtı. Oyuncularımız, verdiğimiz görevleri neredeyse harfiyen yerine getirdi. Geçen haftaki galibiyeti taçlandırmak istiyorduk. Her maça puan ya da puanlar parolasıyla devam etmeliyiz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bir takım kimliği yakaladık. Bu galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyoruz."

Rakibin 10 kişi kalmasının da skorda etkili olduğunu kabul eden Dalcı, "Hatayspor 8 günde 3. maçını oynadı. Oyundan düşeceklerini biliyorduk. Eksik kalmaları işimizi tabii kolaylaştırdı. Bu ligde eksik oynamak kolay değil." dedi.

Şu an kadro dışı olan futbolcusu Alper Potuk'la ilgili ise Dalcı, "Alper Potuk bizim oyuncumuz, kardeşimiz. Benim söyleyebileceğim bir şey yok, yönetim kurulunun vereceği karara göre hareket edeceğiz. Antrenmanlarına bireysel devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan: Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ikinci yarının başında 10 kişi kalmalarının oyun planlarını etkilediğini dile getirdi. Erdoğan, maçın ilk yarısının bekledikleri gibi geçtiğini vurguladı.

"Ankaragücü'nün ilk yarılarda çok kapandığını ve 8 kişiyle savunma yaptığını analiz etmiştik. Maç sıkıntısız geçiyordu. Oyun planımıza göre, 50-60. dakikadan sonra değişikliklerle ön bölgeye hareket getirecektik. Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı. 1-0'ken net pozisyon bulduk. Birini değerlendirsek böyle sonuçlanmazdı. 10 günde 4 maç yaptık. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen skoru çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Göztepe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."