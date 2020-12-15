Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 17:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'ta koronavirüs vakası
Beşiktaş'ta, 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımına Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde koronavirüs testi yapıldı.
"Tteknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 15, 2020
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Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs Son Dakika
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