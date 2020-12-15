Şampiyona, 17-20 Aralık tarihleri arasında Mersin Cimnastik Salonu'nda organize edilecek. Turnuvada 16 ülkeden 88 sporcu madalya için ter dökecek.

Bu mücadelede Türkiye'yi büyüklerde ve gençlerde 5'er sporcu olmak üzere toplam 10 cimnastikçi temsil edecek.

Özgür Gümüş: Hedefimiz ilk 3

Milli takımın antrenörü Özgür Gümüş, turnuva için son hazırlıklarını şampiyonanın yapılacağı salonda sürdürdü.

"2 haftalık kamp sürecimiz oldu. İstediğimiz sonuçları almak için buraya geldik. İlk önce finali hedefliyoruz. İnşallah istediğimiz madalyaları almak istiyoruz. Hedefimiz ilk 3."

Dilara Yurtdaş: Madalya için savaşacağız

Bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde yarışacak olan Dilara Yurtdaş hazırlık sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

"Çok heyecanlıyız. Takım olarak final yapmak istiyoruz. Bireysel olarak da final yapıp madalya için savaşacağız."