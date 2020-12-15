Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni başkanı belli oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.
Başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildi.
Kamuoyunun Bilgisine |— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 15, 2020
BB Erzurumspor kulüp başkanımız Sayın Hüseyin Üneş’in görevi bırakmasının ardından başkan vekilimiz Sayın Ömer Düzgün kulüp başkanımız olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun.
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Etiketler: Erzurumspor
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