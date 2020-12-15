FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen imza törenine FIFA Başkanı Gianni Infantino, BAE Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Rashid bin Humaid Al Nuaimi ve İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Oren Hasson katıldı.

Söz konusu iş birliği anlaşmasıyla iki ülke federasyonları arasında kulüp ve milli takım bazında hazırlık maçları, futbolun gelişimine katkı sağlamak amacıyla seminer ve organizasyonlar düzenlenmesi planlanıyor.

FIFA President Gianni Infantino attends historic agreement between UAE and Israel FAshttps://t.co/vySflaCrD6 pic.twitter.com/xZ0uOokb1g — FIFA Media (@fifamedia) December 14, 2020

Anlaşmayla İsrail ve diğer ülkelerle aralarındaki bağın güçlenmesi için önemli bir adım atıldığını ifade eden BAE Futbol Federasyonu Başkanı Al Nuaimi, desteği ve katılımından dolayı Infantino'ya minnettar olduğunu kaydetti.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Hasson ise futbolun ortak bir barış dili özelliği taşıdığını vurgulayarak, birkaç ay öncesine kadar hayal olarak görülen bir anlaşmayı gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.