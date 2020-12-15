Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası Erzurum'da başladı
Türkiye Kayak Federasyonu, 2020-2021 sezonunu Erzurum'da düzenlediği "FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası" yarışlarıyla açtı.
Federasyonun faaliyet programında yer alan ve Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan sezonun ilk resmi organizasyonu 3 gün sürecek.
Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas'tan sporcular mücadele ediyor.
Türkiye, organizasyona 6'sı kadın 17 sporcuyla katılıyor. Organizasyon Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 39 sporcuyla gerçekleştirilecek.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayak yarışlarını koronavirüs kurallarına uygun tüm tedbirleri alarak gerçekleştirdiklerini ifade etti. Oto, şampiyonayı A ve B ligi olarak ayırdıklarını belirtti.
"Doğu ve batıdaki illerimiz yarışların düzenleneceği bölgeye araba mesafesiyle gelecekler. Yarışlarımız ağırlıklı olarak Erzurum, Kayseri ve Bursa'da yapılacak."
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