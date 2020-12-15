Federasyonun faaliyet programında yer alan ve Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan sezonun ilk resmi organizasyonu 3 gün sürecek.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas'tan sporcular mücadele ediyor.

Türkiye, organizasyona 6'sı kadın 17 sporcuyla katılıyor. Organizasyon Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 39 sporcuyla gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayak yarışlarını koronavirüs kurallarına uygun tüm tedbirleri alarak gerçekleştirdiklerini ifade etti. Oto, şampiyonayı A ve B ligi olarak ayırdıklarını belirtti.

"Doğu ve batıdaki illerimiz yarışların düzenleneceği bölgeye araba mesafesiyle gelecekler. Yarışlarımız ağırlıklı olarak Erzurum, Kayseri ve Bursa'da yapılacak."