Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbolda erteleme maçları oynanacak
ING Basketbol Süper Ligi'nde 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 ve 9. hafta erteleme maçları 16 Aralık Çarşamba günü yapılacak.
Erteleme maçlarının programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Karataş Şahinbey)
19.00 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
7. Hafta
14.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
9. Hafta
16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
Etiketler: Basketbol
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