Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

Karacabey Belediyespor Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ile tarihinde ilk kez mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da maçın heyecanı yaşanıyor.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

"Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız"

Kulüp başkanı İsmail Ülker, Fenerbahçe ile eşleştikleri ve bu maçı oynayacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakanın, kendilerini tanıtmaları bakımından büyük bir fırsat olduğunu belirten Ülker, ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtacaklarını dile getirdi. Ülker, camia olarak bu maç için kenetlendiklerini anlattı.

"Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız. Karacabey Belediyespor son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Geçen sezon ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğumuzu ilan edip tarihi bir başarıyla üst lige yükseldik. Bu kadar başarılı bir dönemde Türk futbol tarihinin en önemli ekiplerinden birine konuk olacağız. Bu da bizim açımızdan büyük önem teşkil ediyor. Gerçekçi hedeflerle maça hazırlandık. Büyük bir camiaya karşı galibiyet mottosuyla sahaya çıkmak pek kolay olmuyor. Sürprizlere açık bir kulübüz. Yarın sahada Türkiye'ye iyi futbol oynayan bir Karacabey Belediyespor izletmek en büyük hedefimiz. Tüm futbolcularımız dört gözle bu maçı bekliyor."