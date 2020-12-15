Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de 6 COVID-19 vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktı.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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