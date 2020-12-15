Milli güreşçi Şerif Kılıç'ın Samsun'da yaşayan annesi Ayşe Kılıç, güreşte birçok madalya elde eden oğlunun son olarak Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Anne Kılıç, final müsabakasını izlerken çok heyecanlandığını söyleyerek, "Sanki kendim güreşiyorum gibi oldum. Nasibi ikincilikmiş. Bu da mutlu etti bizi çünkü çocuğum başarılı bir sporcu. Daha önce birçok başarı elde etti. Onunla gurur duyuyoruz. Türkiye üst üste madalyalar kazandı" dedi.

"Gurur duyulacak başarılar kazandı"

Oğlunun 2013 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Avrupa'da birçok madalya kazandı. 2013 yılında dünya şampiyonu oldu. Her anne çocuğuyla gurur duyar ama benim çocuğum da gurur duyulacak başarılar kazandı. Güreşe ortaokul yıllarında öğretmeninin tavsiyesi, dedesinin desteğiyle Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde başladı. Güreş eğitim merkezinin açtığı sınava yedeklerden girdi. Kısmeti varmış, çok çalıştı, çabaladı. Sürekli kamplardaydı. Ortaokulu ve liseyi burada, Kavak'ta okudu. Daha sonra Ankara ASKİ'ye gitti."

Baba Yakup Kılıç ise güreşte birçok başarı elde eden oğluyla gurur duyduğunu söyledi.