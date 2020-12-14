Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'de bir idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir" denildi.
Can Bartu Tesislerimizde yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 14, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/2R4rQgDmrP
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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