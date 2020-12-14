Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir" denildi.