Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bir süre entübe edilen Yılmaz Vural, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu.

Taburcu olduğu hastanenin önünde basın açıklaması yapan teknik direktör, konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Koronavirüsü yenen Teknik Direktör Yılmaz Vural, hastane çıkışı açıklama yapıyor. https://t.co/FpXveaLtyq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2020

"Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin"

Vural, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Yoğun bakım ekibinin büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Vural, şunları söyledi:

"Yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum. Acil servis ekibine, özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin."



