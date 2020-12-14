Futbolda ırkçılığa karşı sosyal medya tek yürek oldu
Medipol Başakşehir'in Fransa temsilcisi PSG ile yaptığı maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sosyal medya kullanıcılarını birleştirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söyleme karşı ortak tepki verdi.
Webo’ya yapılan ırkçı söylem hem Türkiye'de hem global çapta sosyal medyanın gündemine oturdu.
Maçın oynandığı 8 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından 2 milyonun üzerinde paylaşım yapıldı.
Paylaşımlara göre öne çıkan konu başlıkları
- Pierre Webo’ya ve İstanbul Başakşehir FK’ya destek mesajları, ırkçılığın son bulması istemi,
- İstanbul Başakşehir FK’nın ırkçı tutuma karşı sahadan çekilmesine yönelik destek mesajları, kulübün yıldız futbolcularından Demba Ba’nın hakemle olan konuşmasına tebrik mesajları,
- PSG camiasının da olaya karşı tepki göstererek sahadan çekilmesiyle ilgili takdir mesajları.
Paylaşımların sosyal medyadaki dağılımı ise şöyle:
Twitter: 1.980.681.782
Haberler: 57.051.542
Facebook: 2.604.115
Instagram: 56.120.438
Bloglar: 2.674.291
Forum siteleri: 14.339.326
Yorumlar: 75.285
Irkçılığa karşı en çok paylaşım Türkiye'den yapıldı
Webo'ya yönelik ırkçı söylemle ilgili en çok paylaşım Türkiye'den yapıldı.
En çok paylaşım yapan ülkeler şunlar:
Türkiye: 285.237
Fransa: 99.998
Brezilya: 65.670
Amerika: 43.560
İngiltere: 29.390
Nijerya: 17.867
Almanya: 14.823
İspanya: 12.895
Endonezya: 12.278
Portekiz: 9.205
Güney Afrika: 6.779
Türkçe 523 bin paylaşım
Mecrada en çok Türkçe paylaşım yapıldı. 523 bin 387 Türkçe paylaşım yapılırken, 278 bin 133 ile İngilizce ikinci sırada yer aldı.
Dillere göre paylaşımın dağılımı şöyle:
Türkçe: 523.387
İngilizce: 278.133
Fransızca: 185.722
İspanyolca: 166.544
Portekizce: 105.885
Katalanca: 65.332
Endonezce: 36.814
Almanca: 20.640
Romence: 9.138
Tagalogca: 8.902
İtalyanca: 7.967
Flemenkçe: 6.536
Destek emojileri ön plana çıktı
Paylaşımlarda en sık kullanılan emojiler incelendiğinde ise ırkçılığa karşı destek niteliğinde olan farklı renklerdeki tek yumruk emojilerinin ilk sırada yer aldığı görüldü.
Yumruk emojilerini her iki kulübün maça devam etmeme kararına yönelik alkış emojileri takip ederken farklı ülkelere ait bayraklar da öne çıktı.
Tüm paylaşımlarda #notoracism, PSG, #respect, ırkçılık, #başakşehir gibi kelimeler ve kelime grupları ön plana çıktı.
Sosyal medya kullanıcılarının hem kişisel tepkilerini dile getirmek hem de destek mesajları vermek için en çok İstanbul Başakşehir, Fenerbahçe, Kylian Mbappe ve PSG hesaplarıyla etkileşime geçtiği görüldü.
Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile bir rapor hazırlamıştı.
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