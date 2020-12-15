Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak getirildi.
Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Yalçın Koşukavak ile her konuda anlaşmaya varıldı.
Koşukavak'ın bugün yapılacak imza töreninin ardından yeşil-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıkacak.
Hoş Geldin Yalçın Koşukavak pic.twitter.com/aDoVgQZOPB— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 15, 2020
Sezona teknik direktör Robert Prosinecki ile başlayan Yukatel Denizlispor'da, ilk 8 maçın ardından yollarını ayırdığı Prosinecki'nin yerine 3 müsabakada Kenan Atik görev almıştı.
Yalçın Koşukavak, geçen sezon Bursaspor ve Altay'da görev yapmıştı.
Etiketler: Denizlispor Süper Lig
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