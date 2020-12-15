Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Yalçın Koşukavak ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Koşukavak'ın bugün yapılacak imza töreninin ardından yeşil-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Hoş Geldin Yalçın Koşukavak pic.twitter.com/aDoVgQZOPB — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 15, 2020

Sezona teknik direktör Robert Prosinecki ile başlayan Yukatel Denizlispor'da, ilk 8 maçın ardından yollarını ayırdığı Prosinecki'nin yerine 3 müsabakada Kenan Atik görev almıştı.

Yalçın Koşukavak, geçen sezon Bursaspor ve Altay'da görev yapmıştı.