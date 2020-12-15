Ocak ayında önceliğini iç transfere verecek Beşiktaş yönetimi, yol haritasını belirledi. Kartal ve Ersin’le sözleşme yenileyecek yönetimin diğer hedefi de Dorukhan Toköz.

Kartal ve Ersin’in başarılı oyunundan memnun olan siyah beyazlı yönetim, hem genç oyuncuların sözleşmelerindeki süreyi uzatacak, hem de maaşlarında düzeltmeye gidecek.

Yönetimin asıl amacı ise Dorukhan Tököz ile sözleşmeyi uzatabilmek. Başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’da katıldığı programda Dorukhan ile sözleşme uzatmaya yakın olduklarını dile getirmişti.

Ancak yapılan ilk görüşme istenildiği gibi geçmedi.

Yönetimin, yıllık 7 milyon lira maaşın yanı sıra maç başı ücret teklifine, oyuncunun temsilcisi Ahmet Bulut'tan olumsuz yanıt geldi.

Beşiktaş yönetiminin, teklifini arttırarak yeni yılda Dorukhan'ın temsilcisi ile tekrar bir araya geleceği bildirildi.

Ayrıca kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier‘in bonservisini alabilmek için Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yeni yılda görüşmelerin başlaması bekleniyor.