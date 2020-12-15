Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Armani Milano'yu konuk etti.

Maça iki ekip de hücum bölgesinde yüksek yüzdeyle başladı. Takımların toplam 11 üçlük kaydettiği ilk periyot 26-25 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle geçildi.

Armani Milano, ikinci çeyrekte üstün olan taraftı. Sarı lacivertliler, basit top kayıplarının da etkisiyle devreye 44-35 geride gitti.

Fenerbahçe Beko, soyunma odası dönüşünde de istediği reaksiyonu gösteremedi. Fark giderek açılırken eski Fenerbahçeli Gigi Datome'nin son saniye üçlüğüyle son periyoda 68-48 Milano ekibinin üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte savunmayı sertleştiren sarı lacivertlilerde hücumda da Westerman ve Ahmet Düverioğlu etkili oldu. Ancak bu çaba farkı kapatmaya yetmeyince Armani Milano maçı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla oynayan Dyshawn Pierre maçın en skorer oyuncusu oldu. Konuk ekipteyse Zach Leday 15 sayı kaydetti.

Bu sonucun ardından son 7 maçında 6. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko 5 galibiyette kaldı. Amani Milano'ysa 8. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: De Colo 12, Pierre 14, Barthel 13, Ahmet Düverioğlu 6, Ulanovas 3, Westermann 10, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 4, Hamilton 3, Biberovic, Eddie, Ali Muhammed

AX Armani Exchange Milan: Punter 13, Leday 15, Micov 7, Tarczewski 5, Delaney 7, Datome 10, Shields 10, Hines 6, Rodriguez 4, Brooks 2, Moraschini

1. Periyot: 25-26

Devre: 35-44

3. Periyot: 48-68

Beş faulle çıkan: 37.44 Hamilton (Fenerbahçe Beko)