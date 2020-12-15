Megasport Arena’da oynanan karşılaşma TSİ 20:00’de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İlk çeyrek sonucu: CSKA Moskova 20-13 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: CSKA Moskova 47-34 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek sonucu: CSKA Moskova 74-49 Anadolu Efes

Maç sonucu: CSKA Moskova 100-67 Anadolu Efes

Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 yılından itibaren mücadele ettiği Avrupa arenasında 700. resmi müsabakanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en tecrübeli takımı Anadolu Efes, bu kulvarda ilk maçını İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yapmıştı.

Avrupa arenasında 100. karşılaşmasını Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile oynayan lacivert-beyazlılar, 200. müsabakasında ise İspanya ekibi Caja San Fernando ile mücadele etmişti.

Anadolu Efes, 300. maçını Almanya'nın ALBA Berlin, 400. mücadelesini İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. karşılaşmasını Yunanistan'ın Panathinaikos ve 600. müsabakasını ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yapmıştı.

Anadolu Efes, kilometre taşı müsabakalarında 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Ligi'nde 452. maç

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında Avrupa Ligi'nde 452. müsabakasına çıktı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 451 karşılaşmada 238 galibiyet elde etti, 213 kez ise salondan mağlup ayrıldı.