Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın toplantısında ve flaş röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın Son Dakika
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