Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un, oyuncularından son vuruşlarda daha dikkatli olmalarını istediği ifade edildi.

Sezon başından bu yana kaçırılan pozisyonları bir videoda toplayan Bulut'un, yaptığı analizleri futbolcularına aktararak bu sorunu çözmeye çalıştığı belirtildi.

45 yaşındaki çalıştırıcının, oyun disiplini konusunda da uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Erol Bulut'un futbolcularıyla yaptığı görüşmede, Göztepe maçında skor avantajını ele geçirdikten sonra konsantrasyon kaybı yaşadıklarına vurgu yaptığı kaydedildi.

Başarılı teknik adamın; disiplinden uzaklaşmanın bedelini bundan sonraki karşılaşmalarda puan kaybıyla ödememek için oyuncularına ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğini söylediği gelen haberler arasında.

Diego Perotti testen geçti

Diğer yandan henüz takımla çalışamayan Diego Perotti'ye bir takım testler yapıldı. Testlerin sonucuna göre oyuncunun dönüş tarihi netleşecek ve antrenman programı buna göre belirlenecek.

Tedbir amaçlı olarak Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Gökhan Gönül ise, hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçında görev yapabileceği ifade edildi.