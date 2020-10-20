Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR / AA
Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.
La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.
Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.
Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.
Başarılı futbolcu için bir operasyona gerek duyulmadığı ve 10 gün dinlendirileceği belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu bu süreçte, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Celtic ve Sparta Prag ile oynayacağı maçlarda Serie A'da ise Roma ve Udinese karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Etiketler: İtalyaSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 20:03
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