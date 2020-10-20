UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Milli takım dönüşünde yapılan testin ardından tedbir amaçlı izolasyona alınan ve Augsburg maçının kadrosundan çıkarılan Haidara, son test sonrasında karantinaya girdi.

Kulüp Sportif Direktörü Markus Krösche, Haidara'nın durumunun iyi olduğunu ve ihtiyaç duyduğu desteği kulüpten alacağını ifade etti.