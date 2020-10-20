Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Medipol Başakşehir, Almanya'dan eli boş döndü.

999 kişilik seyirci katılımıyla Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig, 16 ve 20. dakikalarda Angelino'nun attığı gollerle maçı kazandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak çıkan Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İkinci devrede iki takım da gol fırsatlarından yararlanamayınca mücadele Leipzig'in üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan grubun diğer maçında ise Manchester United deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 yendi.

Manchester United'ın gollerini Bruno Fernandes ve Marcus Rashford kaydetti. Paris Saint-Germain'in tek golünü ise Anthony Martial'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

LEIPZIG ETKİLİ GELDİ 4. dakikada sağ kanattan yine Mukiele ortaladı, arka direkte Angelino'nun dokunuşunda Caicara'ya çarpan topu Mert iki hamlede kontrol etti.

MERT ÇIKARDI 6. dakikada Leipzig'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Upamecano kale alanı içinde iyi yükseldi, kafa vuruşunda Mert topu çizgiden çıkardı.

BAŞAKAŞEHİR KAÇIRDI 9. dakikada Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı.

BAŞAKAŞEHİR YİNE ETKİLİ OLDU 13.dakikada Visca'dan pası alan Rafael'in ortasına Deniz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

GOL - LEIPZIG ÖNE GEÇTİ 16. dakikada Kevin Kampl'ın ceza alanına doldurduğu topta savunma arkasına sarkan Angelino iyi bir kontrol sonrası döndü ve vuruşunu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında ağlara gitti. 1-0

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 20. dakikada kendi yarı alanında paslaşan Başakşehir'de Epureanu topu kaybetti. Poulsen hemen yanındaki Nkunku'yu gördü, o da ceza alanına sarkan Angelino'ya gönderdi. Angelino sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ikinci kez Başakşehir ağlarına yolladı. 2-0

[Fotoğraf: DHA]

CRIVELLI KAÇIRIDI 23. dakikada sol kanattan topu taşıyan Deniz Türüç'ün ortaladığı topa ön direkte Crivelli kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten auta gitit.

24. dakikada Rafael'in derin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Visca kaleyi denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Nkunku’nun ortaladığı topla sağ çaprazda buluşan Dani Olmo’nun şutunda, keleci Mert Günok tehlikeyi yumruklarıyla uzaklaştırdı.

VISCA'DAN ETKİLİ ŞUT 31. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca topla birlikte içeri sokuldu, önünü boşaltıp çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Gulacsi'den dönen topa Berkay kafayı vurdu ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

39. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi doğrudan gördüğü noktadan attığı şutta meşin yuvarlak Leipzig’in Macar kalecisinin kollarında kaldı.

DENİZ'DEN ETKİLİ VURUŞ 42. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Gulacsi'nin uzandığı top direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarı Alman temsilcisi Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle geçildi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Deniz Türüç sol kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can gelişine voleyi vurdu ancak top kaleyi bulmadı.

51. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Hee-Chan sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Leipzig atağında hızla ilerleyen Nkunku ceza yayı üzerinden boş durumda şutunu çekti, kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

85. dakikada Visca’nın pasıyla sol kanattan bindiren Bolingoli ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada kaleci Gulacsi topa sahip olarak tehlikeye engel oldu.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic şansını uzaktan denedi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gulacsi geçit vermedi.

90. dakikada Medipol Başakşehir rakip yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Aleksic topu arka direğe gönderdi. Burada boş durumda bulunan Epureanu kafasıyla vurduğu top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmayı Leipzig 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Red Bull Arena (Zentralstadion).

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez (İspanya).

Leipzig: Peter Gulacsi, Angelino, Willi Orban, Dayot Upamecano (Dk. 65 Ibrahima Konate), Nordi Mukiele, Marcel Halstenberg, Emil Forsberg (Dk. 46 Hee-Chan Hwang), Christopher Nkunku (Dk. 70 Justin Kluivert), Kevin Kampl (Dk. 58 Tyler Adams), Yussuf Poulsen, Dani Olmo (Dk. 65 Benjamin Henrichs).

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael da Silva, Alexandru Epureanu, Martin Skrtel, Boli Bolingoli-Mbombo, Junior Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Mehmet Topal (Dk. 67 Demba Ba), Edin Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 84 Giuliano), Enzo Crivelli.

Goller: Dk. 16 ve 20 Angelino (Leipzig)

Sarı kartlar: Dk. 18 Boli Bolingoli-Mbombo, Dk. 43 Rafael da Silva, Dk. 86 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Christopher Nkunku, Dk. 41 Dayot Upamecano, Dk. 73 Ibrahima Konate, Dk. 89 Benjamin Henrichs (Leipzig)