Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Kayserispor-Sivasspor maçı sırasında sarı-kırmızılı kulübü başkanı Gözbaşı'nın aile bireylerinin bulunduğu locaya yapılan saldırıya tepki gösteren Bakan Kasapoğlu bir mesaj yayımladı.

Kasapoğlu Gözbaşı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig 5. hafta müsabakası sırasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın aile fertlerinin bulunduğu locada uğradıkları saldırı haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemler emniyet güçleri tarafından yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da konunun takipçisi olacağız. Spora, sportmenliğe ve sporun birleştirici gücüne yakışmayan bu tür saha ve tribün olaylarına müsamaha göstermeyeceğiz. Bu menfur saldırıda yaralanan başta Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanan bu olayı bir kez daha şiddetle kınıyorum. “