TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor Kulübünün A Takım listesindeki Covid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Covid 19 vakaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması da ertelenen Atakaş Hatayspor'da testi pozitif çıkan 17 futbolcudan 5'inin negatife döndüğü duyurulmuştu.