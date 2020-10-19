Bakan Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda birinci olan 22 yaşındaki milli sporcuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kasapoğlu, "Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle tarihin en iyi 9. derecesini yapan ve birinci olan milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten tebrik ediyorum. Hedef olimpiyat madalyası..." ifadelerini kullandı.