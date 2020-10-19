Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda birinci olan 22 yaşındaki milli sporcuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Kasapoğlu, "Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle tarihin en iyi 9. derecesini yapan ve birinci olan milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten tebrik ediyorum. Hedef olimpiyat madalyası..." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Yüzme Ligi’nde 25.74'lük derecesiyle tarihin en iyi 9. derecesi yapan ve birinci olan milli yüzücümüz Emre Sakçı’yı yürekten tebrik ediyorum.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 19, 2020
Hedef olimpiyat madalyası pic.twitter.com/JM8ONwk9Z5
Son Haberler
- 17:37
- 17:36
- 17:31
- 17:28
- 17:18
Sıradaki Haber
Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz