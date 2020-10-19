Burası Balat, Fener... Tarihi sokakların içinde, surların üstünde kurulmuş bir dükkan. Aya Yorgi Rum Patrikhanesi'nin hemen yanı. Hafta sonu Balat'tan Fener'e doğru geziye çıkanlar, solda bu dükkanı görünce duraksıyor, çoğu zaman içine giriyor.

Burası Fener'de bir dükkan...



Özkan Kaliç, hayatını adadığı Fenerbahçe'nin 300'e yakın formasını duvarlarında sergiliyor.



Dükkanda 1980'lerin futbol forması da var, 1990'larda giyilmiş voleybol forması da... pic.twitter.com/nY3ZIqn5gy — TRT Spor (@trtspor) October 19, 2020

Çünkü içinde Türk Sanat Müziği çalan bu dükkanın duvarlarında yüzlerce Fenerbahçe forması var. Bulunduğu semt gibi nostaljik formalar da var, yenileri de...

Özkan Kaliç, çocuklarının doğum yerini Kadıköy yazdıracak, isimlerini Fenerbahçeli efsane futbolculardan seçecek kadar koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Önce çalıştığı şirkette kendi bölümüne 5-6 tane Fenerbahçe forması asmış, sonra kendi odası olunca formayla donatmış.

İşleri iyi gidince Fener'de kendi dükkanını açmış ve dükkanın duvarları da çok büyük olunca sürekli forma almaya başlamış. Kaliç, "Bu artık bağımlılık gibi oldu. Ben duvarların sarı-lacivert görünmesini istiyorum" diyor.

Dükkanda 1985 sezonu forması da mevcut, 1990'lardaki voleybol forması da... Kaliç, 30-35 eksik parçasının kaldığını belirtiyor ve onlar da eline ulaşınca aslında koleksiyon şeklinde başlamadığı "Fenerbahçe forması" dünyası tamamlanacak.