Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltının gole sonuçlanmasıyla karşılaşmadaki tek golünü kaydetti.

Sarı kırmızılı takımda Etebo 45+1. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Uzatma dakikalarda mağlup olan Galatasaray haftayı 7 puanla kapattı.

Son dakikada attığı golle ligde liderliğini sürdüren Alanyaspor'a üç puanı getiren golleri 43. dakikada Khouma Babacar ile 90+5. dakikada Davidson attı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor puanını 13'e yükselterek ligde liderliğini sürdürdü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Juanfran'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

15. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda Portekizli file bekçisi açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babacar kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşta Fatih meşin yuvarlağın geçmesini engellerken, Babacar dönen topa eliyle müdahale edinince hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu durdurdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

31. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

GOL - 33. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi: 1-0

GOL - 43. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerde kazanılan faulü Babacar kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metre uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlara gitti: 1-1

KIRMIZI KART - 45+2. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Maçın 30. dakikasından sarı kartı bulunan Etebo, Sahil Uçan ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı faulde penaltı noktası gerisine gelen topa Davidson kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Fatih yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada sağda kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi hafif sağ çaprazdaki Babacar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Linnes'in sağdan ortasında arka direkteki Ömer Bayram'ın kafayla çevirdiği topa Babel yakın mesafeden kafayla vurdu. Kaleci Marafona'nın son anda dokunduğu meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasında kaldı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Belhanda'da kaldı. Faslı futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hava topu mücadelesinde Babel'in meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

87. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden çıkardığı sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL - 90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak ceza sahası dışındaki Berkan İsmail Kutlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda yerden giden topa penaltı noktası gerisindeki Davidson dokundu. Yön değiştiren meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti:1-2

Müsabaka Akdeniz temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar.

Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan (Dk. 82 Mbaye Diagne), Etebo, Emre Kılınç (Dk. 83 Ryan Donk), Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Babel (Dk. 90+2 Arda Turan), Falcao (Dk. 46 Younes Belhanda).

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih (Dk. 69 Efkan Bekiroğl), Siopis (Dk. 90+2 Berkan Kutlu), Babacar (Dk. 69 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Davidson, Bareiro (Dk. 79 Tayfur Bingöl).

Sarı kartlar: Dk. 21 Khouma Babacar, Dk. 52 Salih Uçan, Dk. 78 Manolis Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 30 Oghenekaro Etebo, Dk. 42 Marcao, Dk. 83 Fatih Öztürk (Galatasaray)

Goller: Dk. 34 Falcao (penaltı) (Galatasaray), Dk. 43 Babacar, Dk. 90+5 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Etebo (Galatasaray)