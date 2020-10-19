Süper Lig'in 5. haftasını 'bay' geçen Beşiktaş, önümüzdeki hafta pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçta bazı önemli oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor.

Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Denizli deplasmanında görev yapamayacak.

Sakatlığı devam eden N’Koudou da maçta forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Rachid Ghezzal’ın ise durumu belli değil.

Tedavisi devam eden Cezayirli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Adem Ljajic'e özel ilgi

Teknik ekip, Yukatel Denizlispor'un detaylı analizini yaparken, maçın kilidini orta sahanın açacağını düşünüyor.

Atiba, Josef De Souza, Dorukhan, Oğuzhan ve Ljajic arasında seçim yapacak olan Sergen Yalçın'ın, Ljajic ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon henüz istenilen seviyeye çıkamayan 29 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşen deneyimli teknik adamın, Ljajic'i kritik deplasmana hazırladığı belirtildi.