Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor müsabakası esnasında Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının, çocuklarının ve yakınlarının, bulundukları locada saldırıya uğradıklarının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemlerin emniyet güçleri tarafından yapıldığı vurgulandı.

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Saldırıda yaralanan başta Sayın Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanılan bu olayı şiddetle kınıyoruz."