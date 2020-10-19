Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darbeden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz."