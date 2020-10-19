Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mert Güzenge düdük çaldı

Konuk ekip Yukatel Denizlispor'un gollerini 22. dakikada Neven Subotic ile 45+1. dakikada Rodallega attı.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 90. dakikada Candeias kaydetti. Kırmızı siyahlı takım aldığı bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı.

Ankara'dan üç puanla dönen Yukatel Denizlispor ise bu sezon ilk galibiyetini de alarak puanını 5'e çıkarttı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1

GOL - 45+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARINI ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada Polomat'ın pasında ceza yayında toplu buluşan Johansson'un gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Mert Güzenge, Özer Özdemir'in müdahalesi sonrası Ayite'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

69. dakikada Sagal'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

81. dakikada Aissati'nin ara pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

85. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

GOL - 90. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ayite, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru yaptı. Candeias'ın gelişine yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman.

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat (Dk. 73 İlker Karakaş), Piris, Candeias, Sefa (Dk. 46 Floyd Ayite), Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Stancu (Dk. 90+1 Gökhan Altıparmak ).

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic (Dk. 71 Hadi Sacko), Varela (Dk. 63 Ismail Aissati), Recep, Sagal, Rodallega.

Goller: Dk. 22 Neven Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Daniel Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Robert Prosinecki: Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktörü Robert Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Denizlispor'un çok iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. Tüm futbolcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü inanılmaz mücadele ettiler. Özellikle kaliteli bir futbol yansıtmaya çalışan Denizlispor vardı. Tempolu geçen bir maçtı. İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi işler yapan bir Denizlispor vardı. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."