Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hüseyin Üneş koronavirüse yakalandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in, koronavirüstestinin pozitif çıktığı açıklandı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Hüseyin Üneş’in Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:46
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