Türkiye'nin çocuk yaştaki yetenekleri arasında yer alan Efe Okur, Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde hafta sonu düzenlenen motokros şampiyonasında yarıştı.

Bu sene Covid-19 salgını nedeniyle Doğu Avrupa şampiyonalarına katılamayan ve Bulgaristan ile Romanya'da düzenlenen son 3 yarışa özel izinle dahil olan Efe okur, 65cc motokros dalında Bulgaristan'da üçüncülük kupasını kaldırdı.

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Yaşıtları kategorisinde Türkiye'ye başarı kazandıran Efe Okur, yarış sonrası açıklamadalarda bulundu.

"Pandemiden dolayı çalışamadık. Yurt dışında ilk yarışımda rakiplerimin çok iyi olduğunu görünce, Volkan Özgür ve babam ile yurtdışında kalıp antrenman yapmaya karar verdik. Her gün farklı yerlerde antrenmanlar yapıp, elimden geleni göstermeye çalıştım. Üçüncülük kupasını aldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sene daha zor geçecek. Üzerimdeki yük daha büyük olacak. 2021 için sponsor destekleri çok önemli. Sponsor olmadan sadece ailemin desteğiyle yurt dışındaki rakiplerimle aynı seviyede olmak çok zor. Türkiye'ye daha çok kupa getirmek için elimden geleni yapacağım."