Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor deplasmanının zor olacağını bildiklerini ve öyle de geçtiğini söyledi.

Bulut, Çaykur Rizespor'un iyi futbol oynadığına işaret etti.

"Bizim için önemli olan galip gelmekti. Galip geldiğimiz için futbolcuları tebrik ediyorum. İlk yarı pozisyonları ve penaltıyı değerlendiremedik. Moralimiz bozuldu."

"Lig çekişmeli geçecek"

Bulut, rakibin ikinci yarıda yakaladığı pozisyonu değerlendirerek öne geçtiğini belirtti.

"Biz de toparlandık ve yakaladığımız pozisyonları değerlendirerek 2-1 kazandık. Mağlup duruma düştükten sonra galip duruma gelmek kolay değil. Oyuncular, Fenerbahçe bunu başardı. Futbolcuları tebrik ediyorum. Lig çekişmeli geçecek."

"Penaltının yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum"

"Bu sezon baya çekişmeli geçecek. Penaltı pozisyonu ile ilgili ceza sahasında kafaya çıkan oyuncuya müdahale edildi, bence penaltıydı. Yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. İkinci penaltıda Enner kafaya çıktığında topa vurmak istedi. Defans oyuncusu direk eli ile yüzüne temas ediyor. Bu kural böyle. İlk yarıda bir pozisyonda top rakibin eline vurdu hakem vermedi. Bana göre o da penaltıydı. Ne konuşsak boş. Hakem VAR ile izleyip karar veriyor."