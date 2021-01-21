Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği Süper Lig 20. hafta müsabakasının ardından Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, güzel bir galibiyet olduğunu dile getirdi.

"Takımımızı tebrik ediyorum. Karagümrük dost camiamız. Baba Hakkı’nın emek verdiği, buralarda bulunduğu bir camia. Dost kulübe de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İnşallah takımımız bu mücadeleyi devam ettirecek. Galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Biz sezon başında da verdiğimiz röportajlarda bu takıma inandığımızı söylemiştik. Bu anlamda bizim kuşkumuz yoktu. Teknik heyete, hocaya desteğimizi verdik. Doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Sonu inşallah güzel olur. Sonunu getirmek lazım."

"Hulk'la ilgili konu olgunlaşınca bilgisini veririz"

Kocadağ, son dönemde adı siyah beyazlı kulüple anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk’la bir temas oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz."

"Teklifleri değerlendiyoruz"

Kocadağ, kadro dışı bırakılan Douglas, Lens ve Mirin ile ilgili bir basın mensubunun yönelttiği soruyu yanıtladı.

"Transfer sezonunun bitmesine az kaldı. Oyuncularımıza ilgi de var. Teklifleri değerlendiriyoruz. Gerek ülke içi gerek yurt dışı. Bizim de maliyetlerden kurtulma durumumuz olursa değerlendireceğiz."