MKE Ankaragücü 3 maçlık galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi. Başkent ekibi rakibini ilk yarıda bulduğu tek golle geçti.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 16. dakikada Hadergjonaj kendi kalesine kaydetti.

Sarı-lacivertli takım, aldığı bu galibiyetin ardından 18 puana yükseldi.

Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada sol kanattan gelen MKE Ankaragüçlü Paintsil'e yapılan faul sonucunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst köşeden serbest vuruş kullandı. Kaleci Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla uzaklaştırarak taca gönderdi.

12. dakikada Kasımpaşa'nın etkili atağında Hajradinovic'in ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin kale içine vurduğu sert şutta Kasımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

19. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lukasik'in sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.

29. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza sahasına girmeden Yusuf Erdoğan'ın sağ köşeden sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

67. dakikada Kasımpaşa'da ceza sahası içinde sol taraftan çizgiye inen Hadadi'nin içeriye attığı pasta Aytaç Kara altı pas çizgisinden meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

73 dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin orta sahadan sürdüğü topla sağ kanattan ceza sahası girişinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

90+2. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Erdi Dikmen, Atakan Çankaya (Dk. 57 Atila Turan), Sarlija, Lukasik, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Alper Potuk), Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 79 Idriz Voca), Paintsil (Dk. 64 Emre Güral), Badji (Dk. 79 Torgeir Börven)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 87 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Anıl Koç), Hajradinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 46 Kevin Varga)

Gol: Dk. 16 Hadergjonaj (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk. 32 Hodzic, Dk. 36 Brecka, Dk. 44 Yusuf Erdoğan, Dk. 80 Loret Sadiku (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Endri Çekiçi, Dk. 53 Atakan Çankaya, Dk. 71 Tiago Pinto, Dk. 90+1 Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü)