Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferdi Kadıoğlu'na implant çıkarma operasyonu
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ferdi Kadıoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi.
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Etiketler: Fenerbahçe
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