Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanında 1 puana razı oldu. Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi de böylece sona erdi.

Sivasspor'un golünü 18. dakikada Yatabare atarken Fenerbahçe'nin golünü ise 45+1. dakikada penalıdan Valencia kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor 24, Fenerbahçe ise 39 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

GOL - 18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.

39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top, ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır, topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda, top auta çıktı.

90+1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Mücadele, 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın (Dk. 82 Isaac Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 82 Marcelo Goiano), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Olarenwaju Kayode), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Caner Erkin), Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam (Dk. 65 Jose Sosa)

Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye, Dk. 79 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)