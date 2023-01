Beşiktaş'ta kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, zirve yarışında var olmak için takıma takviyeler yapacaklarını belirtti.

"Artık bizim seriler yapmamız lazım. Bu serileri devam ettirmemiz lazım. Zirveye oynamak istiyorsak bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah yaptığımız takviyelerle beraber sakat oyuncularımızın aramıza dönmesiyle takım daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Zirve yarışında devam edeceğiz."

Kocadağ, Vincent Aboubakar transferinin ardından takıma iki oyuncu daha dahil etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

"Biliyorsunuz Ghezzal, Josef de Souza sene başından beri aramızda çok fazla olamadılar. Ligin en önemli oyuncularından ikisi. Aboubakar takviyesi geldi. Bir iki takviye daha düşünüyoruz. Beşiktaş zaten ligin yarışmacı takımı ve takviyelerle beraber zirveyi de zorlayacaktır. Takviyelerle beraber daha iyi olacağız. Bugün tabii Mete hoca bir değinmem lazım. Her Beşiktaş maçında olduğu gibi kendini baskı altında hissettiğini düşünüyorum. Her maçta öyle oluyor ne yazık ki. Bugün burada Mensah'ın ikinci sarısını vermiyor. Onun ardından Rosier'nin pozisyonunun öncesindeki dirseği görmüyor ama bizim oyuncularımıza çok kolay kart çıkarıyor. Bunu her maçta olduğu gibi bugünkü maçta tekrarladı. Bu noktada da buradan sitemlerimizi yeniden iletiyoruz. Mete hoca nedense Beşiktaş maçlarında çok fazla konsantre oluyor, negatif konsantre oluyor ve baskı altında hissediyor kendini, bunu hissediyoruz."

"Bizim kimseye düşmanlığımız yok"

Kocadağ, basın mensuplarının "Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin size yönelik açıklamaları vardı. Kendisine cevap vermek ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"Evet, kendisi de hafta içi bir açıklama yaptı bizim açıklamamızın üstüne. Tabii kendisi bir tavsiyede bulunmuş bize. Ben 39 yaşındayım. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığım dönemde 5 tane kupa gördüm. Üçü şampiyonluk. Kendisinden tavsiye alabileceğim bir durum ortada görmüyorum. Geçmiş itibarıyla bize tavsiye verebilecek bir durumda olmadığını düşünüyorum."

Kocadağ, kulüp olarak kimseye düşmanlıklarının olmadığını vurguladı.

"Kendilerine bir tavsiye vermek istiyorum burada. Fenerbahçe düşmanlığı söyleminden artık kurtulsunlar. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Ne Galatasaray camiasına ne Fenerbahçe camiasına. Biz sadece kendi haklarımızı savunuyoruz. Nerede ne konuşacağımızı da biliyoruz. Onu da hiç merak etmesinler."