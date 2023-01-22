Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki müsabakalara yaklaşık 500 atlet katıldı.

Atletler 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, heptatlon (erkekler) ve pentatlon (kadınlar) kategorilerinde mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Sırıkla atlamada Erdem Tilki, 5,22 metrelik atlayışıyla 20 yaş altı Türkiye salon rekorunu kırdı.

Müsabakalarda milli atlet Eda Nur Tulum, dün seçmelerde kırdığı 400 metre 18 ve 20 yaş altı salon rekorlarını bugünkü 54.38 saniyelik derecesiyle geliştirdi.