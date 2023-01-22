Hollanda Eredivise’nin 17ç haftasında AZ Alkmaar ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi.

AFAS Stadı’nda oynanan karşılaşmada AZ Alkmaar, Fortuna Sittard’ı 3-1 mağlup etti.

AZ Alkmaar’a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dani De Wit, 24. dakikada Ximo Navarro kendi kalesine) ve 56. dakikada Vangelis Pavlidis atttı.

Fortuna Sittard’ın tek golünü penaltıdan milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti. Öte yandan Burak Yılmaz attığı golle bu sezon 17. maçında 6. golünü kaydetti.