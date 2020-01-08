Ankara'da Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, eski şampiyon güreşçiler Ahmet Ayık, Selçuk Çebi, Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt katıldı.

Gazanfer Doğu, anma töreninde yaptığı konuşmada, babasının dün Samsun Kavak'ta anıldığını, bugün de kabri başında tören düzenlendiğini ifade etti.

Doğu, baba evlerinin yerinin, güreş federasyonuna hizmet eden bir tesise dönüşmesini talep ettiklerini belirtti.

"Türk güreşine, herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Ailesini temsilen ve bir spor akademisyeni olarak, şampiyonlarımızın çoğunun Ankara'da ilk uğradıkları ev, benim doğduğum ev, bir nevi güreşin mekanı toplanma yeriydi, o ev yıkıldı. Şahsımız adına bir şey istemiyoruz ama Türk güreşinin geçmişini yeni nesillere taşımak için bir fırsat. Orada bir güreş antrenman salonu bir güreş kulüp binası ki yeni nesil gençlerin de uğrak yeri olsun. Orada milli güreşçilerimizin bir anı evi de oluşturulabilir."

Eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık da Yaşar Doğu'nun Türk milletini en iyi şekilde temsil etmiş büyükleri olduğunu ifade ederek, "Hocamız antrenör olarak da Türk sporuna büyük hizmetler etmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşar hoca örnek bir spor adamıydı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yaşar Doğu için Kur-an'ı Kerim okundu. Daha sonra efsane güreşçinin doğduğu Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünden getirilen toprak ve su, mezarına döküldü.

Kaynak: AA